عشان تتابع دروسك.. ننشر تردد قناة مدرستنا 1 و2 للمرحلة الابتدائية والإعدادية

تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2022، ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية جوجل، عن تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية والإعدادية وقناة مدرستنا 2 للمرحلة الثانوية بجميع أنواعه العام والفني والتجاري والصناعي، على القمر الصناعي نايل سات، والتي تعرض البرامج التعليمية المختلفة للمراحل التعليمية المختلفة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تردد قناة مدرستنا 1 و2 للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة مدرستنا الجديد

وفيما يلي، ينشر موقع «الفجر»، تردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية والإعدادية وتردد قناة مدرستنا 2 للمرحلة الثانوية، ووفق الموقع الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في السطور التالية:

تردد قناة مدرستنا 1 للمراحل الابتدائية والإعدادية

وبحسب موقع قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية والإعدادية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تنقل البرامج التعليمية للمرحلتين التعليم الأساسي، عبر تحميلها على التليفزيون كالآتي:

التردد: 12303.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مدرستنا 2 لدروس المرحلة الثانوية

وفضلا عن القناة الأولي، يُبث عبر القمر الصناعي نايل سات قناة مدرستنا 2، والتي تعرض برامج تعليمية خاصة بالمرحلة الثانوية بكل أنواعها الصناعي والتجاري والعام، ويمكن ضبط تردد القناة على التليفزيون من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

وإضافة إلى مجموعة قنوات مدرستنا، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق على المتجر على الهواتف الذكية، والذي يحمل اسم مدرستنا للمرحلة الابتدائية والإعدادية وتطبيق مدرستنا plus الذي يمكن للطلاب الاستفادة من البرامج والدروس التعليمية المختلفة، ويمكن تحميله بشكل مجاني بالكامل.

كما تُعرض البرامج التعليمية عبر قناة يوتيوب التابعة للوزارة، والذي يعرض البرامج بشكل كامل، فضلا عن صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.