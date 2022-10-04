مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا في شهر أكتوبر الجاري

يشهد شهر أكتوبرالجاري عدد من مباريات دورى أبطال أوروبا نسخة 2022-2023، العديد من المواجهات النارية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تقام منافسات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

ويشتعل الصراع بينالفرق الكبيرة المشاكرة في دوري أبطال أوروبا على بطاقات التأهل لدور الستة عشر من المسابقة القارية، حيث تعود عجلة منافسات دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى للدوران من جديد مساء اليوم الثلاثاء.

وتشهد الجولة الثالثة من مسابقة دورى الأبطال مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها برشلونة وإنتر ميلان، وتشيلسى وميلان، وبنفيكا وباريس سان جيرمان.

موعد مباراة ليفربول ورينجرز الأسكتلندى

يترقب عشاق الكرة حول العالم، اليوم الثلاثاء، انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2022-2023 بإقامة 8 مواجهات، إذ يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، نظيره رينجرز الأسكتلندى، فى التاسعة مساء، على ملعب أنفيلد، فى إطار منافسات المجموعة الأولى.

موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

ويحل برشلونة الإسبانى ضيفًا ثقيلا على إنتر ميلان الإيطالى، فى قمة نارية بالتاسعة مساء اليوم الثلاثاء، أيضًا على ملعب "جوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتأتي مواعيد أبرز مواجهات دوري أبطال أوروبا خلال شهر أكتوبر الجاري، كالتالى: