اعتزلت الفن بسبب ابنها.. ننشر أبرز تصريحات الفنانة أمل إبراهيم

تصدرت الفنانة أمل إبراهيم قائمة تريندات جوجل في مصر، حيث حلت أمل إبراهيم ضيفة على برنامج واحد من الناس، والذى يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، حيث كشفت عن العديد من الذكريات.

وقالت أمل إبراهيم إنه ا رفضت فى أحد الاعمال الفنية ان يقوم الفنان محمود ياسين بلمسها خلال تصوير أحد المشاهد، مؤكدة أنها قطعت التصوير وقالت له: أوعي تلمسني أنا صايمة.

أبرز تصريحات الفنانة أمل إبراهيم

وقالت أمل إبراهيم، في فيلم أيام الغضب ضربت إلهام شاهين علقة لأن المخرج قالي اضربي فضربت، وأنا مش بعرف أمثل أنا طبيعية في كل أدواري، وأخدت جوايز على دوري في الفيلم ده.

وتابعت أمل إبراهيم، أنها عملت مع العديد من كبار النجوم، منهم النجم الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وعزت العلالي.

وأكملت أمل ابراهيم، أن "عادل إمام إنسان محترم جدا بس شغلي معاه كان قليل وتعاملت معاه في فيلم سلام يا صاحبي.

وقالت أمل إبراهيم، إن اسمي الحقيقي عبلة، وكنت موظفة إدارية بالتليفزيون وتعرفت على أحد المخرجين وقال لي انتي معي في العمل القادم.

وأضافت أمل ابراهيم، إن أول فيلم لي كان (أمهات في المنفى) مع الزعيم عادل إمام.

وقالت أمل ابراهيم، إن التمثيل مينفعش مع الحجاب، وربنا اداني الإشارة ونفذت، رزقي زاد كتير بعد الاعتزل وبطلع عمرة أنا وابني ديما".

وفي سياق اخر أكدت أمل إبراهيم، أن:"نجلي السبب في اعتزالي الفن، ولإنه واحشني جدا بسبب الشغل وإنه هو معايا ومش قادرة اقعد، جوزي مات بعد ما خلفت.

وأضافت:"قعدت طول، حياتي أربي ابني أنا أسيب الدنيا كلها عشانه".