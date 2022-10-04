رابط وخطوات التسجيل في مسابقة موهوب 1444.. والشروط المطلوبة والأهداف

تعتبر مسابقة موهوب من ضمن أهم المسابقات التي تطرحها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتهدف الوزارة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعة.

وتهدف أيضا إلى أن المناهج التعليمية لا يجب أن تكون عبارة عن متابعات منتظمة وواجبات فقط، وإنما يجب الاهتمام بالمواهب لأن المواهب لا تقل أهمية عن المناهج التعليمية، لذلك قررت الوزارة تخصيص مسابقة موهوب.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط وخطوات التسجيل في مسابقة موهوب 1444 والشروط المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

رابط وخطوات التسجيل في مسابقة موهوب 1444

يستطيع جميع الطلاب التسجيل في مسابقة موهوب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- يذهب الطالب إلى الرابط المخصص لمسابقة مواهب في مؤسسة الملك عبد العزيز وزملائه في مؤسسة العبقرية والإبداع، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- يحدد الطالب الرمز الخاص بالخدمة الإلكترونية.

- يضغط الطالب على خانة حساب جديد، ثم يسجل الطالب بياناته كالتالي:

* يكتب الطالب اسمه كاملا، ويسجل رقم هاتفه، وتاريخ ميلاده ونوعه.

* يضغط الطالب على كلمة ارسال رقم التحقق، ثم يكتب الطالب رقم التحقق المرسل له عن طريق رسالة نصية في المكان المخصص له.

* يضغط الطالب على أيقونة الموافقة على جميع الشروط.

* يضغط الطالب على القائمة الخاصة ببرنامج موهبة، ثم يختار نوع الاختبار، ثم يضغط على كلمة تسجيل.

شروط التسجيل في مسابقة موهوب 1444

- يجب أن تكون جنسية الطالب سعودية.

يعتبر التقديم في برنامج Genius من التخصصات المطلوبة.

- لا يستطيع الطالب التسجيل إلا عن طريق الموقع الرسمي.

- إذا قام الطالب بالتسجيل بأي طريقة غير طريقة التسجيل الموضحة، لا يتم قبول تسجيله.

- يقدم الطالب في تخصص علمي واحد فقط.

أهداف مسابقة الموهوب 1444

- العمل على تحسين كفاءة الطلاب العلمية.

- تستهدف المسابقة الطلاب المقيدين في الصف السادس إلى الصف الثالث الإعدادي.

- تهتم المسابقة بمهارات الطلاب في هذه المراحل في مختلف المجالات.

- تهتم المسابقة بشكل خاص بالرياضيات، والعلوم والكيمياء، والفيزياء.