حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي.. الإفتاء توضح

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دار الإفتاء
دار الإفتاء

 

قالت دار الإفتاء إن شراء الذهب أو الفضة المصوغين وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كلُّه أو بعضُه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعً.

 

وأضافت الإفتاء في منشور عبر صفحته بفيس بوك: “ ولأنَّ الذهب والفضة أصبحا سِلَعًا كغيرهما، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس”.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

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