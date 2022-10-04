تعيين الدكتور محمد صالح هاشم حماد نائبا لرئيس أكاديمية السادات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، قرارا بتعيين الدكتور محمد صالح هاشم حماد، نائبا لرئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لشئون الاستشارات والتدريب لمدة أربع سنوات.

نبذة عن حياته العملية

ولد الدكتور محمد صالح هاشم في أكتوبر عام 1968، وحصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة القاهرة عام 1990، ثم ماجستير في التخصص ذاته من نفس الجامعة عام 1995، ثم دكتوراه في الفلسفة في علوم المحاسبة 2001.

بدأ "هاشم" حياته الجامعية معيد في قسم المحاسبة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عام 1994، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى أستاذ ورئيس لقسم المحاسبة في الأكاديمية وعميدا لمركز التدريب، والذي أحدث بالعملية التدريبية داخل الأكاديمية طفرة كبيرة بعد أن شارك العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني في وضع إستراتيجية تدريبية غير مسبوقة استهدفت كل الفئات العمرية في المجتمع ووصلت إلى المناصب القيادة الرفيعة.

ويعد الدكتور محمد صالح هاشم من أبرز القيادات الإدارية في مصر إذ تم تعيينه بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة 3 سنوات برئاسة رئيس الجمهورية في مطلع يونيو عام 2018، كما تولى رئاسة منتدى الحوار الوطني للشباب تحت رعاية الرئيس في عام 2019.

ويتمتع الدكتور محمد صالح هاشم عميد أكاديمية السادات الجديد بشعبية جارفة في أوساط الشباب بجميع محافظات مصر، إذ ساهم في إعداد وتدريب العديد من القيادات بالمحافظات والوزارات، كما شارك في إعادة هيكلة العديد من المؤسسات الوطنية والقومية في مصر والوطن العربي، أبرزها مع وزارة الشباب والتي تخرج منها نحو ٥٠٠٠ شاب من جميع المحافظات.

ومن ضمن المناصب التي شغلها، عميد مركز التدريب وعميد مركز الاستشارات بأكاديمية السادات لمدة 12 عاما، بالإضافة لتدريبه العديد من القيادات من جميع المحافظات والوزارات، واستحدث العديد من البرامج المتنوعة بالاكاديمية منها، إعداد قادة المستقبل وقادة المحليات وقيادة المجالس الشعبية، ونواب ومساعدين وزراء ومحافظين والقيادات الإدارية الرفيعة.

كما شغل منصب أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة بأكاديمية السادات، ومقعد عضو بمجلس الأكاديمية والمتحدث الرسمي لأكاديمية السادات.

وشارك الدكتور محمد صالح هاشم في عضوية مجالس العديد من الهيئات والأكاديميات العلمية المصرية، ففي أكاديمية السادات شارك في المجلس العلمي للأكاديمية، وعضو لجنه الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالأكاديمية، وعضو المجلس الأعلى لتأديب الطلاب، ونائب المجلس الاستشاري لتدعيم الأداء لمركز التدريب بالأكاديمية، وعضو لجنه تسويق أنشطه الأكاديمية.

كما شارك في جهات خارج أكاديمية السادات منها، عضو لجنه التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة، وعضو مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بجامعة عين شمس، وعضو مجلس جامعة دمنهور، وعضو لجنة اختيار القيادات بجامعة مدينة السادات وأشرف وناقش أكثر من 190 رسالة ماجستير ودكتوراه في معظم الجامعات.

الدكتور محمد صالح

صورة من القرار