استقبلها حالا: تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

تبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن كيفية استقبال القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الاتحاد المنستيري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وترددها لمتابعة اللقاء.



ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، في افتتاح مشوار المارد الأحمر بالبطولة التي حل فيها وصيفًا في النسخة الماضية.



ونجح فريق الاتحاد المنستيري التونسي في عبور دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز على نظيره فريق الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



القناة الناقلة للمباراة

وتذاع أحداث مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق الاتحاد المنستيري، في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.



تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500



موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال

ويلتقى النادى الأهلى فى الرابعة عصر الأحد 9 أكتوبر المقبل، على ملعب بن جنات أحد ملاعب منتخب تونس الأساسية في مدينة المنستير.



-موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال

ومن المقرر أن يستضيف الأهلى نظيره الاتحاد المنستيرى فى مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.



وأعلن" كاف" عن قيادة الحكم الزامبى جانى سيكازوى، لـ تحكيم مباراة الإياب بين الأهلى والاتحاد المنيستيرى.



يتكون طاقم التحكيم من الزامبى جانى سيكازوى حكمًا للساحة، جيرسون إميليانو دوس سانتوس حكم مساعد أول، وأرسينيو تشادريك مارينجول حكم مساعد ثانٍ، أودريك نكول حكمًا رابعًا.



-تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية التونسية

واجه الأهلى الأندية التونسية فى 47 مرة حقق الفوز فى 22 مباراة وتعادل فى 15 لقاء وخسر 10 مباريات وسجل المارد الأحمر 49 هدفًا وتلقت شباكه 35، ويعد حسام عاشور لاعب الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر ظهورًا فى القلعة الحمراء أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة، فيما يعد محمد أبو تريكة هو هداف المارد الأحمر فى شباك أندية تونس برصيد 6 أهداف.

