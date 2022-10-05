شهدت أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، حالة من التباين بالنسبة للخضروات وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، أما بالنسبة لأسعار الفاكهة مستقرة.

أسعار بعض الخضراوات عند المستهلك

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 6 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

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سجلت أسعار البطاطس 9 جنيهات للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 6 جنيهات للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 18 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي نحو 8 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 9 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الأبيض 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 20 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

بالنسبة للملوخية وصل سعرها اليوم 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 9 جنيهات للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 8 جنيهات للكيلو.

أسعار السبانخ

سجلت أسعار السبانخ اليوم 7 جنيهات للكيلو.

القلقاس

فيما سجل سعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو.

البطاطا

سجل سعر البطاطا 5 جنيهات للكيلو.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 12 جنيهًا للكيلو.

اللفت

سجل سعر اللفت نحو 4 جنيهات للكيلو.

البنجر

سجل سعر البنجر نحو 15 جنيهًا للكيلو.

خس كابوتشي

سجل سعر خس كابوتشي 6 جنيهات للكيلو.

الكرنب

وصل سعر الكرنب 8 جنيهات للكيلو.

ورق عنب

سجل سعر ورق عنب 18 جنيهًا للكيلو.

القرنبيط

سجل سعر القرنبيط نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البامية

ووصل سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة

البرتقال البلدى الصيفى من 4 إلى 7 جنيهات.

- الجريب فروت ما بين 4 إلى 8 جنيهات .

-عنب البناتى الأصفر 5.5 إلى 8 جنيهات .

- العنب الأحمر 5.5 إلى 8 جنيهات .

- العنب الرومى الأحمر من 4 إلى 8 جنيهات.

-التفاح المصري من 5 إلى 10 جنيهات.

-الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات للكيلو .

- مانجو العويسى من 15 إلى 25 جنيها.

-المانجو الهندى من 13 إلى 17 جنيها.

-التيمور من 13 إلى 17 جنيها للكيلو.

-الزبدية من 9 إلى 11 جنيها .

-المانجو بلدى من 6 إلى 10 جنيها.

-المانجو الفونس من سعر 13 إلى 17 جنيها.

- المانجو الفص من سعر 25 إلى 45 جنيها.

-كيلو مانجو دبشه يتراوح سعرها من 9 إلى 15 جنيها.

- المانجو السكرى من 9 إلى 13 جنيها.

-المانجو الكنت من 8 إلى 12 جنيها.

-المانجو تيمور 13 إلى 17 جنيها .

-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها.

- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو.

- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.

-بلح شامية 8 إلى 18 جنيها للكيلو.

-البلح الإبريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها.

من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة تتجاوز الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأكد القصير، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي