أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الأربعاء 5 أكتربر 2022

شهدت أسعار الدواجن فى مصر، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر ارتفاعًا كبيرًا لتسجل في المزرعة نحو 34 جنيها للكيلو، حيث تصل إلى المستهلك بنحو 38 و40 جنيها على حسب المنطقة.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات نحو 26 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك لنحو 32 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد، لتواصل سلسلة الارتفاعات التي شهدتها منذ يومين بعد موجهة من التراجعات نهاية الأسبوع الماضي.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو 39 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 45و46 جنيها للكيلو، الدواجن البلدى تراوحت بين 55- 56 جنيهًا للكيلو



سعر البيض

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض الأبيض سجلت اليوم الأربعاء 70 جنيها في المزرعة، وبين 75 و76 جنيها للطبق للمستهلك .

وتراوح سعر البيض الأحمر اليوم 75-76 جنيها للطبق في المزرعة و80 جنيه إلى 85 للمستهلك حسب المنطقة.

أسعار البط اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 35-37 جنيها للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الأربعاء في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض:5.25_5.5 جنيه

كتكوت ساسو: 6_6.25 جنيه