هام للمزارعين.. تعرف على أسعار الأسمدة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022

حافظت أسعار الأسمدة اليوم الأربعاء 5-10-2022، على ثباتها في الأسواق المحلية، لتستمر في الاستقرار على نفس القيمة السعرية على مدار نحو أكثر من 10 أسابيع متواصلة، عقب حالة من التفاوت السعري، الجمعة 22 يوليو الماضي، إذ ثبت طن الفوسفات الناعم 12.5%، والفوسفات الخشن 12.5%، بينما انخفضت أسعار سماد اليوريا والنترات بمقدار من 50: 100 جنيه بالطن.

أسعار الأسمدة اليوم

سماد اليوريا

ثبت سعر طن سماد اليوريا اليوم، ليسجل 7900 جنيه.

سماد النترات

واصلت أسعار النترات الاستقرار على نفس قيمتها الشرائية، على مدار أكثر من 10 أسابيع، ليسجل سعر الطن 7800 جنيه.

الأسمدة الفوسفاتية

كما استقرت أسعار الفوسفات في السوق المحلي، ليسجل سعر طن الفوسفات الناعم 12.5%، ثباتًا عند 2225 جنيهًا، وحققت أسعار الفوسفات الخشن 12.5% اليوم 3275 جنيهًا للطن.

وبلغ إنتاج مصر من الأسمدة النيتروجينية نحو 7.8 مليون طن سنويًا، ومن الأسمدة الفوسفاتية 3.4 مليون طن سنويًا، ويصل إنتاجها من اليوريا لنحو 6.7 مليون طن إلى نحو 2.9 طن للاستهلاك المحلي، و3.8 طن كصادرات خارجية، وفقًا لآخر الإحصائيات عام 2020.

أسعار الأسمدة في بورصة شيكاغو للتجارة

حبيبات ديامونيوم فوسفات

استقرت أسعار العقود الآجلة لحبيبات ديامونيوم فوسفات “سماد عالي النيتروجين”، والفسفور DAP “أرض ميناء” الولايات المتحدة الأمريكية، في إغلاق جلسة تداول أمس الثلاثاء، ببورصة شيكاغو للتجارة، حيث سجل عقد أكتوبر عند 727.5 دولار للطن.

اليوريا

بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم أكتوبر، لليوريا أرض ميناء الشرق الأوسط، لتسجل 625 دولارًا للطن، بمقدار ارتفاع 10 دولار عن الجلسة السابقة، أي بنسبة 1.63%.

رفض مجلس الوزراء مقترح جمعية منتجي وموزعي الأسمدة بشأن قصر دعم الأسمدة على 7 محاصيل استراتيجية، وتحويله إلى نقدي.

وأوضح الدكتور محمد أبو زيد، عضو الجمعية، قي تصريحات صحفية، أن المجلس أخطرهم في رده على المذكرة أن التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق المقترح في ظل ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج، مثل البذور والمبيدات والأسمدة، وتراجع أسعار غالبية الأصناف غير الاستراتيجية كالخضراوات والفاكهة.