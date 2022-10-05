استقرت أسعار الأسماك فى سوق العبور، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، عند نفس معدلاتها السابقة، وترصد “الفجر” آخر تحديثات أسعارها، حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 إلى 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

أسعار الأسماك اليوم

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 29 إلى 35 جنيها.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 22 إلى 27 جنيها.

-البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.

-فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهًا

-قشر بياض من 75 إلى 100 جنيهًا للكيلو.

- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،

- بياض أملس من 70 إلى 110 جنيهًا.

- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 80 إلى 120 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا.

-الجمبري نمرة 1 من 160 إلى 345 جنيهًا

-الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا

- البرانيس الاسكندراني من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو

- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا،

- المكرونة السويسي من 80 إلى 104 جنيهًا.

- سمك البوري الممتاز ما بين 62 إلى 78 جنيهًا.

وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 24 و74 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 80 جنيهات و110 جنيهًا.

- سمك موسى من 150 إلى 270 جنيهًا.

- أسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

خطة للتطوير

وتأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.

مكاسب البحيرات

ويذكر أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التى كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحى وعدم حركة المياه وتحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.