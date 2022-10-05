ضبط 117898 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

حوادث
مرور_أرشيفية
مرور_أرشيفية

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117898 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

اتخاذ الإجراءات القانونية

(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص (٨) دراجات نارية مخالفة، (٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

الادارة العامة وزارة الداخلية مخالفات المرور

مواد متعلقة

سؤال برلماني عن حقيقة تقسيم الطلاب داخل المدارس على أساس الديانة

يمر بضائقة مادية.. تفاصيل مصرع صاحب إسطبل بطلق خرطوش بالهرم

الأكثر قراءة

تحذير جوي عاجل من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

عاجل.. الضرائب تحسم موقف زيادة "القيمة المضافة"

عاجل.. موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة وأبرز التوقعات

من الشيخ أسامة عبد العظيم الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته؟

عاجل.. تطورات تعاقد الأهلي مع الصفقة الذهبية

تفاصيل انتحار صيدلانية في مقر عملها بالدقهلية

الأهلي يقترب من الحفاظ على نجمه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 أكتوبر.. ارتفاع جديد