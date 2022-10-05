ضبط 117898 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 117898 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

اتخاذ الإجراءات القانونية

(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص (٨) دراجات نارية مخالفة، (٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

