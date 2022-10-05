ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) باكتشافه كسر باب العيادة عمله الكائنة بدائرة القسم، وسرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- منظار جلدية) من داخلها.

تحديد مرتكبي الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الحدائق – الأميرية" بالقاهرة "لهما معلومات جنائية").



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع، وكسر الباب" وأقرا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.



تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

