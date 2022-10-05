ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شقيقين بأسلحة خرطوش وإصابتهما بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شقيقين- مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بأماكن متفرقة").



التعدي بالضرب

بالإنتقال وسؤالهما إتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته لوجود خلافات بينهم، مما أدى لإصابتهما المنوه عنها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم المذكور بالإشتراك مع (شقيقيه وشخص آخر) جميعهم مقيمون بذات الناحية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وضُبط بحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البودر).



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

