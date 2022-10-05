سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 أكتوبر.. ارتفاع جديد

شهد الدولار الامريكي اليوم الأربعاء 5-10-2022 ارتفاعا ملحوظا بمقدار قرشين في بداية التعاملات الصباحية البنكية في سعريّ البيع والشراء وسجل متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

ويقدم "الفجر" سعر صرف عملة الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 5 اكتوبر 2022 في البنوك الخاصّة والحكومية والأجنبية والتجارية والإسلامية، العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بمختلف الفروع:

سعر الدولار الامريكي في البنك الأهلي اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الاربعاء 19.61 جنيه للشراء و19.67 للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم:

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 19.61 جنيه للشراء و19.67 عند البيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib”

وصل سع ر الدولا ر الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي "Cib"

19.96 جنيه للشراء و19.63 للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك ابو ظبي الاسلامي اليوم:

حقق الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك ابو ظبي الاسلامي 19.66 للشراء، 19.69 للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد اليوم:

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد نحو 19.66 جنيها للشراء، و19.69 جنيه للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول المصري اليوم:

وسجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول اليوم 19.62 جنيها للشراء و19.69 عند البيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم:

حقق سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 19.59 للشراء و19.69للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية اليوم:

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية لنحو 19.64 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك " "HSBC":

سجل الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك" اتش اس بي سي "

ل 19.59 للشراء و19.69 عند البيع





سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم:



وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم ل 19.59 للشراء و19.69 عند البيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتى



وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.66 جنيها للشراء، 19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد



وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعي



سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك SAAB



وصل سعر الدولار اليوم في بنك سايب إلى 19.59 جنيها للشراء، و19.69 جنيه للبيع.