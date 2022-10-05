عاجل.. حقيقة إلغاء الدعم التمويني عن المواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الحالي.

الدعم مستمر

ونقل إعلامي الوزراء، عن وزارة التموين والتجارة الداخلية قولها، إنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار الدعم التمويني، وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

وتابعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه منذ شهر سبتمبر 2022، تمّ صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، ولمدة 6 أشهر، والذي يتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية، حيث تتراوح قيمته من 100 و200 إلى 300 جنيه حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.

وشددت وزارة التموين على توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ التموينية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مُشيرةً إلى أنّه جار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وتنشر "الفجر" قائمة أسعار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022

سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.





- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيه.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.5 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125جم بسعر 6.5 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيه.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

- كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

- كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.





ويصرف 64 مليون السلع التموينية بواقع 50 جنيها على البطاقة حتى أربعة أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الخامس، كما تصرف 8 ملايين بطاقة زيادة شهرية بواقع 100 جنيه على كل بطاقة في إطار منحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 6 بداية من الشهر الماضي.