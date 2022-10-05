عاجل.. أسعار الذهب تخسر 18 جنيه للجرام اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، انخفاضًا سعريا مؤقتا علي مختلف الاعيرة برغم ارتفاع قيمة الدولار في البنك البنك المركزي لقيمة قرشين.

وتقدم "الفجر" أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022 لمختلف الأعيرة دون مصنعية وفق اخر تحديث للشعبة العامة للذهب.



سعر عيار 24 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022

سجل عيار 24 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 1254 جنيه



سعر عيار 21 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022

سجل عيار 21 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 1097جنيه، وهو الأكثر تداولًا في مصر.



سعرعيار18 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022

سجل عيار 18 الاربعاء 5 اكتوبر نحو 940 جنيه.



سعرعيار 14 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022

سجل سعر عيار 14 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 731جنيه



سعر عيار 12 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022

سجل سعر عيار 12 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 627 جنيه



سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022 دون مصنعية أو دمغة:



سجل سعر الجنيه الذهب في المعاملات المسائية سعر 8776 جنيه هبوط بقيمة 16 جنيهات



سعر اوقية الذهب عالميا



سجل سعر اوقية الذهب عالميا الاربعاء 5 اكتوبر نحو 38.991 دولار بهبوط 71 جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب