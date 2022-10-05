عاجل.. أسعار الذهب تخسر 18 جنيه للجرام اليوم الأربعاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، انخفاضًا سعريا مؤقتا علي مختلف الاعيرة برغم ارتفاع قيمة الدولار في البنك البنك المركزي لقيمة قرشين. 

 

وتقدم "الفجر" أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022 لمختلف الأعيرة دون  مصنعية وفق اخر تحديث  للشعبة العامة للذهب. 

 

 
سعر عيار 24 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022
سجل عيار 24 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 1254 جنيه 
 

سعر عيار 21 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022 
سجل عيار 21 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 1097جنيه، وهو الأكثر تداولًا في مصر. 

 
سعرعيار18 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022
سجل عيار 18 الاربعاء 5 اكتوبر نحو 940  جنيه. 


سعرعيار 14 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022
سجل سعر عيار 14 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 731جنيه
 

سعر عيار 12 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022
سجل سعر عيار 12 اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 627  جنيه
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 5 اكتوبر 2022 دون مصنعية أو دمغة:
 

سجل سعر الجنيه الذهب في المعاملات المسائية سعر 8776 جنيه هبوط بقيمة 16 جنيهات  
 

سعر اوقية الذهب عالميا  
 

سجل سعر اوقية الذهب عالميا الاربعاء 5 اكتوبر  نحو 38.991 دولار بهبوط 71 جنيه 
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

الاقتصاد

مواد متعلقة

من هو أحمد عمر هاشم بعد تكريمه من الرئيس السيسي؟

بعد إنتقادها "الدريس كود" في مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يرد على رانيا يوسف

الأكثر قراءة

عاجل.. أسوان يعُلن رسميًا تعاقده مع نجم الأهلي السابق

تحذير جوي عاجل من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

عاجل.. الاهلي يحسم تعاقده مع الصفقة الذهبية والإعلان الرسمي خلال ساعات

عاجل.. الكاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزويره الرخصة التدريبية

عاجل.. موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة وأبرز التوقعات

عاجل- الأهلي يُعلن قميصه الجديد

عاجل.. غرفة صناعة الحبوب: أسعار الأرز تشهد استقرار بالأسواق  بعد التسعير الإجباري

من هو الشيخ أسامة عبد العظيم الذي أشعل مواقع التواصل بوفاته؟