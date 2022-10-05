بحوزتهم 20 كيلو.. ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص فى تصنيع وتدوير المواد المخدرة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط القائمين على تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام ( 4 عناصر إجرامي شديدة الخطورة– لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وتدوير مخدر الاستروكس، متخذين من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المقطم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزتهم (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 20 كجم – كمية من مخدر البودر الخام – سلاح نارى – 2 خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى – سيارتين - مستلزمات وأدوات التصنيع – 10 هواتف محمولة).



وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بما جاء بالتحريات.



وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 700 ألف جنيه تقريبًا ).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

