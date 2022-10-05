التصديري للصناعات الغذائية: السوق السعودي يستحوذ على 7.5% من حجم صادرات القطاع

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، انتهت فاعليات البعثة التحضيرية إلى المملكة العربية السعودية التي قام بها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بجدة خلال الفترة من 24 – 30 سبتمبر 2022، وذلك تحضريا لايفاد بعثة تجارية تضم أكثر من 50 شركة مصرية؛ للتوريج للمنتاجات الغذائية المصرية بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 – 24 ديسمبر 2022.

وأضاف المجلس في بيان له، أن البعثة التى يعتزم ارسالها تشمل مقابلات ثنائية مع اهم المستوردين بالمملكة يوم 19 ديسمبر 2022 في مدينة الرياض، يوم 22 ديسمبر 2022 في مدينة جدة، يوم 23 ديسمبر 2022 في مكة المكرمة بناء على طلب مسئولي الغرفة بمكة المكرمة نظرا لاستقبالها ما يقرب من 35 مليون زائر سنويا بعد فتح الباب امام زيارات الحج والعمرة وما يتطلبه من توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.

وأوضح المجلس أنه ينظر باهتمام إلى السوق السعودي، حيث يعد اهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت 305 مليون دولار تمثل 7.5% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021.

واشار إلى أن السعودية من أكبر الدول التي حققت قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 حيث بلغت الصادرات في تلك الفترة 260 مليون دولار بنسبة نمو 24% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

واوضح المجلس إلى أنه سيقوم بمخاطبة الشركات الأعضاء مطلع الأسبوع القادم للمشاركة ومن المستهدف مشاركة 50 شركة مصرية في أعمال الاجتماعات الثنائية في المناطق الثلاث، وذلك بناء على طلب الشركات الأعضاء.

وأكد أن البعثة بعد النجاحات الكبيرة للبعثات التي نظمها المجلس مؤخرا إلى الأردن، كينيا، تنزانيا واوغندا وفقًا لإستراتيجية ومنهجيه علمية في اختيار الأسواق المستهدفة بجانب عمل زيارات تحضيرية لتنسيق الجهود والترتيبات اللوجستية التي تضمن أعلى نسب نجاح للبعثات التي ينظمها المجلس بالتعاون مع جاهز التمثيل التجاري ووزارة الخارجية المصرية.