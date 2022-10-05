جوجل يحتفي بمناسبة يوم المعلمين teachers day 2022 على واجهته

يوم المعلمين teachers day 2022، يعتبر المعلم هو المحور الرئيسي للعملية التعليمية، فهو القيمة التي تربي وتنقل القيم وتعلم أبناءنا الطلاب بمختلف المراحل، وكلما كان المعلم محبوبا انعكس ذلك على الطلبة خلقا وعلما.

يوم المعلمين teachers day 2022

واحتفل محرك البحث الشهير جوجل بذكرى يوم المعلمين teachers day 2022 العالمي والذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، مزينا واجهته واجهته الرئيسية بالعديد من الأدوات المدرسية احتفالا بهذه المناسبة.

واجهة جوجل ويوم المعلمين teachers day 2022

وغيَر جوجل واجهته التقليدية والمعتادة بوضع الأدوات المدرسية من أقلام وأدوات تسخدم في الدراسة إحياء لمناسبة يوم المعلمين teachers day 2022 العالمي والتي توافق اليوم.

أهمية يوم المعلمين teachers day 2022

ويعد يوم المعلمين teachers day 2022 محتفلا دوليا يقام بشكل سنوي يوم الخامس من أكتوبر، واطلق للمرة الأولى في عام 1994 احتفالا بالتوقيع 1966 على توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين.

الاحتفال بيوم المعلمين teachers day 2022

وأوصت المنظمة بضرورة وضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم، وحددت هذه التوصية المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب إضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم، لنحتفل معا بمناسبة يوم المعلمين teachers day 2022 في 5 أكتوبر من كل عام.

أهمية إحياء يوم المعلمين teachers day 2022

وتوجد أهمية كبرى لإحياء يوم المعلمين teachers day 2022 حيث ينعكس ذلك تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في مختلف أنحاء العالم وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس، في يوم يعتبر بمثابة نافذة لبحث أوضاع المعلمين الحياتية ونظرة مجتمعية للقضايا المتعلقة بهم، وأبرزها تمكين المعلمين.

يوم المعلمين teachers day 2022 وقيمة المعلم

وتبنى اليونسكو إصدار توصيات تحت شعار الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل، إلى جانب وضع العاملين في العملية التعليمية الجامعية، لتتم بعدها إحياء ذكرى يوم المعلمين teachers day التي نحن بصددها اليوم في 5 أكتوبر سنويا، وهو ما يوافق اليوم، والذي يأتي تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد للمصريين على الكيان الصهيوني.