ارتفاع بورصة البحرين بدعم قطاعات المال والاتصالات

أنهت بورصة البحرين، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدعم قطاعات المال والاتصالات والمواد الأساسية.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.23 بالمائة إلى مستوى 1884.06 نقطة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.101 مليون سهم بقيمة 525.186 ألف دينار.

وصعد قطاع المال مع ارتفاع سهم مجموعة جي إف إتش المالية 0.39 بالمائة.

وارتفع قطاع الاتصالات مع صعود سهم بتلكو 0.42 بالمائة.

وصعد قطاع المواد الأساسية مع ارتفاع سهم ألبا 1.44 بالمائة.

وانهت بورصة البحرين تعاملات جلسة التثلاثاء على انخفاض، بضغط قطاع المواد الأساسية.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.03 بالمائة، إلى مستوى 1879.73 نقطة.