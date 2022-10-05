البورصة تربح 3.4 مليار جنيه في ختام آخر جلسات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.163 مليار جنيه.

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بورصة أوروبا ترتفع في الربع الأخير من العام بدعم قطاع الطاقة

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مؤشر البورصة الرئيسي يواصل الصعود بمنتصف جلسة الأربعاء

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12330 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة.

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