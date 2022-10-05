عاجل.. غرفة صناعة الحبوب: أسعار الأرز تشهد استقرار بالأسواق  بعد التسعير الإجباري

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار بيع الأرز في السوق المحلي تحقق استقرار، وسط التزام التجار بقرار رئيس الوزراء بوضع حد أقصى لبيع كيلو الأرز غير المعبأ عند 12 جنيها والمعبأ عند 15 جنيه.

وكان رئيس الوزراء يصدر قرار بتحديد أسعار بيع الأرز بحد أقصى 15 جنيه، بعدما تم رصد العديد من التلاعب في أسعارها بالسوق المحلي؛ وذلك طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ".

جائت تلك التصريحات على هامش مؤتمر عقدته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا لشعبة الأرز،بحضور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، والنائب مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة الغرفة وعمرو الهياتمى عضو مجلس إدارة الغرفة وبمشاركة ممثلي أصحاب مضارب الأرز بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك لمتابعة موسم حصاد الأرز هذا العام والذي بدأ من 25 اغسطس وحتى 15 ديسمبر 2022.