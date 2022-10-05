موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا اليوم في دوري الأبطال والقنوات والتشكيل

يترقب عشاق باريس سان جيرمان في كل أنحاء العالم، مباراته المهمة التي ستجمعه اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من أكتوبر 2022، بنظيره بنفيكا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة باريس سان جيرمان

ويلعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم "2022- 2023".

ترتيب باريس سان جيرمان

ويدخل باريس سان جيرمان مباراته اليوم أمام بنفيكا، متصدرًا المجموعة الثامنة التي أوقعته القرعة بها، برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن منافسه بنفيكا الذي لديه نفس عدد النقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا البرتغالي

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بنفيك البرتغالي مساءاليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا وامعلق

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، صاحبة حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا عن نقل مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا عبر فضائيتها beIN Sports 3 HD Premium، حيث يعلق على المباراة جواد بدة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بنفيكا

ومن المتوقع أن يخوض باريس سان جيرمان مباراته ضد بنفيكا بتشكيل مكون من دوناروما في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع راموس، ماركينيوس، دانيلو، وأشرف حكيمي، وبالوسط فيراتي، فيتور فيريرا ونونو مينديس، وفي الهجوم ميسي ومبابي ونيمار.