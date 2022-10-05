القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك، أكثر ما يبحث عنه الجماهير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل حول كلاسيكو قطبي الكرة المصرية في كأس السوبر المصري.

وأسابيع قليلة تفصل عشاق كرة القدم المصرية، عن موعد مباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والتي من المقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، وهي على النحو التالي:-

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

وتحصل شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، على جميع الحقوق الرياضية الخاصة بالكرة المصرية سواء العربية أو الإفريقية، وغيرها من البطولات التي تشارك بها الفرق المصرية أو المنتخب الوطني، لذا ستنقل الشبكة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى كواليسها كافة لحظة بلحظة.

وفي السياق ذاته، قررت أيضًا شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، بث المباراة من خلال شبكتها المختلفة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1 و2

- التردد: 12091.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

وتنطلق مباراة السوبر المصري، للمنافسة على اللقب للموسم 2022- 2023، في أبو ظبي، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساء بتوقيت أبو ظبي، والمقرر إقامتها على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.