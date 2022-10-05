قبل دخول الشتاء.. ننشر أسعار البطاطين في الأسواق المصرية

ازدادت عمليات البحث مؤخرًا من قبل المواطنين على أسعار البطاطين في الأسواق المصرية، وذلك من أجل توفيرها قبل دخول فصل الشتاء الذي سيحل بعد شهر ونصف من الآن.

وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أن برودته لن تقل عن العام الماضي، وذلك حسب صور الطقس الصادرة عن الأقمار الصناعية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار البطاطين في الأسواق المصرية قبل دخول فصل الشتاء، وأشهر الأماكن التي تبيعها في محافظة القاهرة الكبرى، وهي على النحو التالي:-

أسعار البطاطين في الأسواق المصرية

- سعر بطانية ماركة فرو ساراتوجا بين 190 و210 جنيهات.

- سعر بطانية ماركة جولد بين 230 و280 جنيهًا.

- سعر بطانية ماركة شهد 3 كيلو بين 350 و400 جنيه.

- بطانية صوف من ماركة فلانيل سعرها بين 340 و380 جنيهًا.

- بلغ سعر بطانية صوف من ماركة مينترا بين 270 و290 جنيهًا.

- سعر بطانية ماركة نانا سيكرت بين 370 و400 جنيه.

- سعر بطانية ماركة سانتامورا 5 كيلو يتراوح بين 800 و850 جنيهًا.

- بطانية ماركة كوري 9 كيلو بسعر يتراوح بين 900 و1000 جنيه.

- سعر بطانية 10 كيلو من ماركة كوري، بين 1200 و1400 جنيه.

- سعر بطانية كوري 12 كيلو بين 1400 و1600 جنيه.

- سعر بطانية تركي بين 600 و700 جنيه.

- سعر بطانية ماركة كوري وزن 8 كيلو بين 750 و900 جنيه.

- سعر بطانية ماركة أكليرك بين 500 و600 جنيه.

أماكن بيع البطاطين في القاهرة

- منطقة الأزهر.

- وسط البلد بشارع 26 يوليو.

- سوق غزة بالزوية الحمراء.

- سوق العتبة.

ولو هتتبرع.. أماكن شراء البطاطين بأسعار مخفضة

ولو عايز تتبرع للفقراء والمحتاجين، سنقدم لكم أماكن شراء البطاطين بأسعار مخفضة، وهي كالتالي:-

أماكن بيع البطاطين بأسعار مخفضة

ويعد أشهر أماكن بيع البطاطين بأسعار منخفضة، هو شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف بوسط القاهرة (وسط البلد)، والأسعار تبدأ من 65 جنيها.

وجاءت أسعار البطاطين في الأسواق وفقا لأحد مواقع التسوق الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:-

أسعار البطاطين في الأسواق

- سجل سعر بطانية رحاب جولد مقاس 240×220، نحو 219 جنيها.

- بطانية Mintra Home -100% بوليستر (موكا، 51 بوصة × 70 بوصة (صغير)) بطانية صوف دافئة خفيفة الوزن / رمي بسعر 199 جنيهًا.

- بطانية صوف فلانيل ناعمة ومقلمة ببطانة شربة من مينترا 200176، 220 × 240 سم، أحمر بسعر 325 جنيهًا.

- بطانية صوف فلانيل ناعمة ببطانة شربة من مينترا H4578، 220 × 180 سم، اسود بسعر يصل إلى 260 جنيه.

- بطانية عالية الجودة - مقاس سرير كبير 220*240سم - خفيفة الوزن - دفاية للسرير/غطاء للأريكة (كحلي) بسعر 334 جنيهًا.

- بطانية من نانا سيكرت بوزن 3 كجم - لون رمادي بسعر يصل إلى 350 جنيهًا.

- بطانية سانتامورا 5 كيلو (متعدد الألوان) طبقتين بسعر 750 جنيهًا.

- بطانية كوري قياس واحد 220x240 متعدد الألوان 2 راق 9 كيلو بسعر 890 جنيهًا.