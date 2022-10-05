تصدر فريقي الريال ضد شاختار مؤشرات بحث جوجل في مصر، حيث يريد الجماهير المصرية متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا، لذا سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراة الريال ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الريال ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة شاختار دونيتسك، مساء اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الانطلاقة المثالية، ومن شأن الفوز في هذه الجولة أن يقربه من التأهل قبل ثلاث جولات من انتهاء دور المجموعات.

واتفقت الصحف الإسبانية على التشكيل المتوقع لريال مدريد والذي جاء كالتالي:



حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ألابا - روديجر - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - كامافينجا - فالفيردي

خط الهجوم: فنيسيوس - بنزيما - رودريجو

ويتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن شاختار صاحب المركز الثاني.

وسيعمل حامل اللقب ريال مدريد على حسم تأهله مبكرا حين يستقبل شاختار دونيتسك الأوكراني في سانتياجو برنابيو.

وهذه المرة الثالثة تواليا التي تضع القرعة الفريقين بنفس المجموعة. وفاز الميرينجي هذا الموسم بأول جولتين.

وسبق أن فاز شاختار على الريال في عقر داره بملعب ألفريدو دي ستيفانو، بينما لم يستطع أي فريق أوكراني التغلب على الريال بملعب سانتياجو برنابيو.

وما يزال شاختار فريقا لا يستهان به، وأثبت ذلك بفوزه الكاسح على لايبزيج في ألمانيا.