شمس البارودي مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب

تصدرت الفنانة شمس البارودي محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية في يوم عيد ميلادها أمس 4 أكتوبر، وفيما يلي نقدم لكم معلومات عن الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي

معلومات عن شمس البارودي

شمس البارودي بملامحها الجميلة الرقيقة استطاعت أن تحفر اسمها بحروف بارزة في سجل السينما المصرية خلال سنوات قليلة، ولكنها اعتزلت الفن بشكل مفاجئ وابتعدت عن الأضواء بعد حجابها.

نشأت الفنانة شمس البارودي في مدينة الوراق بمحافظة القاهرة، وولدت يوم ٤ أكتوبر ١٩٤٥، واسمها بالكامل شمس الملوك جميل البارودي.

بدأت الفنانة شمس البارودي مشوارها في بداية الستينيات، واعتبرت شمس البارودى من أكثر الفنانات في جيلها جمالا وجاذبية في فترات السبعينيات والثمانينيات، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية.

من أهم أعمال الفنانة شمس البارودي: حكاية 3 بنات، الشيطان الرجل الآخر، الراهبة، دنيا البنات، شارع الملاهى، رحلة حب، فندق السعادة، «حب على شاطئ ميامى، دموع بلا خطايا، المجرم.

اعتزلت الفنانة شمس البارودى في عز شهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982، وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة ولأسرتها، حيث تزوجت الفنان الكبير حسن يوسف وأنجبت منه أبناءها الأربعة ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله، ورفضت كل عروض العودة للأضواء من جديد.

من وقت لآخر تتداول شائعات حول عودة شمس البارودي للتمثيل أو خلعها الحجاب على غرار نجمات سينما تخلين عن الحجاب، إلا أن شمس البارودي تخرج كل فترة عن طريق زوجها الفنان حسن يوسف لنفى هذه الشائعات، مؤكدا أن زوجته لن تعود للعمل الفني مرة أخرى.