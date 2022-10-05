غرفة القاهرة التجارية تستعرض سبل إصدار الفاتورة الإلكترونية



استعرضت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سبل التعامل مع الفاتورة الإلكترونية وكيفية إصدارها، جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها الغرفة في حضور ممثلي مصلحة الضرائب المصرية "الدكتور محمد أحمد، مدير عام العلاقات العامة بمركز تدريب الزيتون، وطارق ترك مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمود أبو دنيا عضو المكتب الفني بقطاع النظم والمعلومات " .



شارك في الندوة عدد كبير من منتسبي غرفة القاهرة التجارية في الأنشطة المختلفة للاستفادة من فعاليات الندوة، وتم الرد على استفساراتهم حول الفاتورة الإلكترونية وكيفية إصدارها وكل ما يتعلق بها من تفاصيل تخص القطاعات المختلفة.



وكان المهندس إبراهيم العربي قد دعا الأسبوع الماضي كافة منتسبي الغرفة من صناع وتجار ومؤدي خدمات للاستفادة من فعاليات هذه الندوة التي تضمن توضيح كافة سبل التعامل وإصدار الفاتورة الإلكترونية لكل منتسبي الغرفة، والرد على الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية في خطوة مهمة لتسهيل التعاملات الضريبية في هذا الشأن.