اعرف خدمات ومميزات ماونتن فيو Mountain View في الساحل الشمالي

تقدم شركة ماونتن فيو Mountain View العقارية مشروعات شاملة تلبي المعايير الدولية، وتضمن إرضاء العميل بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين وكذلك أفضل إنشاءات، من قبل شركات الهندسة والتصميم الداخلي، كما أنها توفر لعملائها كافة الخدمات الأساسية والترفيهية التي تلبي جميع احتياجاتهم، ومن أحدث مشروعات الشركة قرية ماونتن فيو رأس الحكمة فهي منتجع سياحي على طراز عالمي مميز والعيش به حلم يسعى الكثيرين إلى تحقيقه، وللتعرف على خدمات قرية ماونتن فيو الساحل الشمالي يمكنك متابعة قراءة السطور القادمة.

خدمات قرية ماونتن فيو Mountain View الساحل الشمالي

تضم قرية ماونتن فيو Mountain View عددًا كبيرًا من الخدمات والمرافق التي تلبي كافة احتياجات العملاء لقضاء حياة متكاملة دون الحاجة للخروج من القرية، حيث توجد خدمات أساسية وتجارية وترفيهية نستعرض أبرزها أدناه:

يوجد مساحات خضراء شاسعة وبحيرات صناعية وشاطئ رملي طوله 800 متر، ما يضمن استرخاء العملاء وحصولهم على قدر من الترفيه والراحة النفسية.

يوجد شاطئ خاص للسيدات للاستمتاع بخصوصياتهن.

توفر قرية ماونتن فيو منطقة تجارية كبيرة تسمى “اجورا”، تحتوي على عدد كبير من الماركات العالمية والمحلات التجارية عالية المستوى، لتصبح بمثابة منطقة تسوق ضخمة.

يتوفر عدد كبير من حمامات السباحة بلغت نحو تسعة عشر حمامًا، بأحجام متنوعة وتناسب كافة الأعمار موزعة بشكل متساوي في كافة أنحاء القرية.

يوجد منطقة ترفيهية مصممة بشكل مناسب وأمن للأطفال.

علاوة على وجود، مسارات أمنة للسير والركض وركوب الدراجات، ومناطق مخصصة للتأمل والاسترخاء.

يوجد في داخل القرية مجموعة كبيرة ومتنوعة من المطاعم والكافيهات الرائعة والمختلفة.

يوجد نادي رياضي متوفر به ملاعب لكافة الرياضات، من كرة القدم والتنس وغيرها.

من أبرز وأهم خدمات قرية ماونتن فيو الساحل الشمالي توافر خدمة الواي فاي في جميع أنحاء القرية بشكل مجاني.

يوجد نادي صحي على أعلى مستوى، يضم سبا وجاكوزي وغيرها من خدمات الاسترخاء.

يوجد نادي اجتماعي على مستوى عالي.

بالإضافة إلى وجود صالة جيم مزودة بكافة الأجهزة الرياضية والمدربين ذو الكفاءة العالية.

تضم القرية فندقين مصممان بشكل رائع، ويوفران خدمات خمس نجوم.

تتوفر غرف مراقبة أمنية لمراقبة المشروع بالكامل لضمان سلامة الملاك والزائرين على مدار 24 ساعة.

يوجد مستشفى على مستوى عالي من الجودة وبها أمهر الكوادر الطبية والأجهزة الحديثة.

ومن أهم ما توفر القرية من الخدمات، وجود محطات تحلية المياه، وغرف رئيسية للكهرباء.

وأخيرًا تغطي محطة الطاقة الشمسية 30٪ من احتياجات الطاقة بالمشروع.



مميزات ماونتن فيو Mountain View الساحل الشمالى

تعد ماونتن فيو من أكثر الأماكن السياحية أناقة وروعة في الساحل الشمالي،وستكون تطورًا للساحل الشمالي لموقعها الثمين كاستثمار ناجح.

توجد على أجمل الشواطئ في العالم التي تعكس جمال المياه الزرقاء الكريستالية والرمال البيضاء النقية المقترنة بسحر العمارة اليونانية الخالدة، حيث يعد المشروع ابتكارًا جديدًا للجزر اليونانية على الأراضي المصرية.

يقدم المشروع فيلات وشاليهات بمساحات متنوعة، وتطل جميعها على مساحات خضراء وبحيرات صناعية أو البحر مباشرة وبأسعار تناسب إمكانياتك.

يمكنك اختيار وحدتك المميزة بخطة سداد مرنة ودفعة أولى بسيطة، والتقسيط على سنوات طويلة