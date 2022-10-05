تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2022 ضمن الإعلان السادس عشر

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الإسكان الاجتماعي

يعتبر آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2022، من ضمن أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، بالإضافة إلى معرفة الشروط والمستندات المطلوبة. 

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل الاجتماعي، عن آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2022، ذلك لوحدات الإسكان المطروحة ضمن الإعلان السادس عشر، التابعة للمبادرة الرئاسي سكن لكل المصريين 3، وهي وحدات جاهزة للتسليم في 25 مدينة ومحافظة مصرية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2022 والشروط والمستندات المطلوبة، وذلك وفقا بيان صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وهي على النحو التالي:- 

آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2022

وأوضح بيان صندوق الإسكان الاجتماعي، إن مواعيد حجز وحدات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، بدأت منذ يوم الأحد 2 أكتوبر، وتستمر حتى الخميس 27 من نفس الشهر.

شروط التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي

ووضع الصندوق بعض الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من التقديم لحجز تلك الوحدات وجاءت كالآتي:

- المتقدم شخص طبيعي أي أن حجز الوحدة لشخص، وليس لمؤسسة أو شركة.

- مصري الجنسية

- أن يكون محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي يطابق المدينة التي يتم التقدم لحجز وحده بها.

- لا يتم شراء الوحدات نقدي، ولكن يشترط أن يلتزم المتقدم بالتعاقد ونظام السداد بنظام التمويل العقاري.

- أن يكون الحد الأقصى لدخل محدودي الدخل للفرد 6000 جنيه شهريًا و72 ألف جنيه سنويًا، وللأسرة لا يزيد الدخل عن 8000 جنيه والسنوي 96 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وحتى تتمكن من التسجيل في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، لا بد من رفع المستندات الآتية:

- استمارة الحجز للوحدة السكنية والاقرار «مرافقين بكراسة الشروط» بعد استيفائها بخط واضح.

- صور ضوئية من إيصال شراء كراس الشروط، وايصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- صور بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية للمتقدم والزوجة إن وجدت.

- بيان بمفردات المرتب، مذكور فيه صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- وللعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال تحميل شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري أو السنوي. 

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