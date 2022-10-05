مصدر ينفي وجود حالات اختطاف داخل إحدى المدارس بالبساتين

حوادث
وزارة الداخلية-أرشيفية
وزارة الداخلية-أرشيفية

نفى مصدر أمنى صحة ما جرى تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بوجود حالات اختطاف وبعض الخارجين عن القانون داخل إحدى المدارس بمنطقة البساتين بالقاهرة.

بيان رسمي

وأكد المصدر عبر بيان رسمي لوزارة الداخلية أن ما جرى تناوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، حيث تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن ما جرى تداوله في هذا الصدد يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب.

مواقع التواصل الاجتماعي الخارجين عن القانون جماعة الإخوان وزارة الداخلية جماعة الإخوان الإرهابية

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