‎3197 فرصة.. تعرف على وظائف المعلمين المطلوبة في المحافظات

وظائف المعلمين، في ضوء حرص الدولة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعي من المعلمين، يجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مسابقة تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن وظائف المعلمين المطلوبة في المحافظات.

‎وظائف المعلمين المطلوبة في المحافظات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إجراء مسابقة تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة.

مسابقة وظائف المعلمين في هذه المحافظات

وسيتم إجراء المسابقة التكميلية في وظائف المعلمين في تلك المحافظات: "القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، والبحر الأحمر".

إجراءات مسابقة وظائف المعلمين

وعن إجراءات مسابقة وظائف المعلمين، تكون بامتحان ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال لجنة تشكل لعقد الاختبارات، ويشرف عليها الوزير المختص.

كما يكون التعيين في الوظائف ومنها وظيف معلم مساعد رياض أطفال، حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان الذي تم عقده، وفي حال التساوي، يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية، ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا فالأقدم في التحرج، وفي الأخير الأكبر سنا.

ويكون التقديم في الوظائف الشاغرة لا يقل عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة.



ويحتفل العالم في يوم 5 من شهر أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، تقديرًا لما يبذله العاملون بهذه المهنة من جهود شيقة جعلت الكتاب والشعراء يتغنون بها وعل أبرزها قول أمير الشعراء أحمد شوقي "قم للمعلم ووفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا".

وتم اعتماد هذا اليوم للاحتفال في عام 1966 بين "يونسكو" ومنظمة العمل الدولية، حيث يركز وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم.

وبحسب ما ذكرت منظمة "يونسكو" على موقعها الرسمي، إن هذا اليوم لم يُخصص للاحتفال بالمعلمين وما بذلوه في تحويل التعليم فحسب، ولكن أيضًا للتفكير في الدعم الذي يحتاجونه لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، كذلك إعادة التفكير في الطريق إلى الأمام للمهنة على مستوى العالم.