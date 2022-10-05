خبيرة علاقات أسرية: تصريحات ياسمين عز المثيرة هدفها التريند وإعلامنا "سداح مداح"

توك شو
الدكتورة أشجان نبيل
الدكتورة أشجان نبيل

حذرت الدكتورة أشجان نبيل، استشارية التطوير المجتمعي، وخبيرة العلاقات الأسرية، من أن بعض الشخصيات التى تظهر على القنوات الفضائية تسبب مشكلات فى الأسر، وذلك خلال تعقيبها على تصريحات الإعلامية ياسمين عز، التى أثارت جدلًا فى الفترة الأخيرة.

يظهرون على الشاشة لإثارة الأزمات

وقالت الدكتورة أشجان نبيل، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر كان يضرب بها المثل فى الترابط الأسري، ولكن الفترة الأخيرة أصبح هناك من يظهرون في الإعلام ويثيرون الأزمات داخل الأسرة، مشددة على أن كل شخص يخرج على الشاشة ويتحدث مع المواطنين عن الأمور الأسرية يجب أن يكون دارس ومتخصص، حتى لا يكون سببًا في حدوث المشكلات.

الأطفال ضحايا المشاكل الأسرية

وأشارت استشارية التطوير المجتمعي، إلى أن محاكم الأسرة أصبحت الآن ممتلئة بالقضايا الأسرية، وهناك أطفال كثيرة تعاني بسبب مشكلات الأب والأم، وعلينا أن نتحرك لحل هذه المشكلات.

من أجل التريند

وحذرت خبيرة العلاقات الأسرية من أن ياسمين عز ورضوى الشربيني، وهبة قطب، ومجموعة كبيرة من الشخصيات التى تظهر على التلفزيون، تقوم بنشر أشياء غير صحيحة، مضيفة أن ياسمين عز تقوم بدور ليس دورها.

وقالت الدكتورة أشجان نبيل، إن ياسمين عز تقوم بحفظ بعض الكلمات، وتظهر لترددها على الشاشة من أجل التريند.

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“سداح مداح”

وأشارت إلى أن نفس القنوات التي تبث إرسالها في مصر ودول خليجية تحرص جدًا على دقة المحتوى الذي تقدمه في الخليج، بينما تستهين بما تقدمه من محتوى في مصر، معتبرة أن السبب أن "الدنيا هنا سداح مداح".

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