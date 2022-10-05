لأول مرة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 مليون طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 مليون و19 ألف و411 طن حتى الآن بزيادة قدرها 258 ألف و824 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت 4 مليون و760 ألف و587، وذلك وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 4 اكتوبر 2022.



وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.



حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و632 ألف 936 طن، بالإضافة إلي تصدير 855 ألف 920 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 343 ألف و22 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 150 ألف و317 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألف و297 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 84 الف و192 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 55 الف و730 طن، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 42 الف و 38 طن، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و343 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 26 الف و451 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الف و425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9075 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7905 طن.

