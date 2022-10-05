تردد قناة دبي الرياضية 2022 لمشاهدة بطولة الأندية العربية لكرة السلة

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قناة دبي الرياضية 2022

تردد قناة دبي الرياضية 2022، تعد من أكثر العمليات بحثا على موقع جوجل العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل المهتمين بمتابعة كرة السلة ومحبيها بشكل عام. 

ويبحث الكثيرون من المهتمين بمتابعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة عن تردد قناة دبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فضلا عن البرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها القناة بجودة عالية إتش دي HD.

وبالإضافة إلى إذاعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة، فإن القناة تبث أيضا مجموعة من المباريات مثل الدوري الإماراتي وكأس الرابطة وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر بالإمارات، بالإضافة لدوري الدرجة الأولى وكأس ألمانيا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة دبي الرياضية 2022 لمشاهدة بطولة الأندية العربية لكرة السلة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهي على النحو التالي:- 

تردد قناة دبي الرياضية 2022 

ويمكن متابعة مجموعة قنوات دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط الترددات التالية على التلفاز، وفق المعلومات الآتية:-

تردد قناة دبي الرياضية 1

التردد: 12322. 

الاستقطاب: عمودي. 

معدل الترميز: 3000.

القمر الصناعي: نايل سات. 

تردد قناة دبي الرياضية 2

التردد: 12418. 

الاستقطاب: أفقي. 

معدل ترميز: 27500. 

القمر الصناعي: نايل سات. 

تردد قناة دبي الرياضية 3

التردد: 12019. 

الاستقطاب: عمودي. 

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات. 

تردد قناة دبي الرياضية 2022 على عرب سات

ويمكن ضبط القناة على القمر الصناعي عرب سات كالاتي

تردد: 12130

استقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القنوات الرياضية

وفضلا عن قناة دبي الرياضية يمكن للراغبين في متابعة البرامج الرياضية ضبط تردد القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة beIN Sports

التردد: 11013

معدل الاستقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث:   DVB-S2

معدل تردد الموجة:  8PSK

تردد قنوات ssc المجانية 

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

القمر الصناعي: نايل سات.

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