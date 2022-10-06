تفاصيل حول ماونتن فيو Mountain View هايد بارك التجمع الخامس.. يتميز بالرقي والفخامة

أطلقت شركة ماونتن فيو كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس، الذي يتميز بالرقي والفخامة، ويعد المشروع من ضمن أعرق المشروعات التي حازت على شهرة واسعة فور إنطلاقها، نظرا لأنه مزيج من الطراز الأوروبي الحديث وطبيعة الحياة الشرقية في مصر.

ماونتن فيو Mountain View هايد بارك التجمع الخامس

ويتواجد ماونتن فيو Mountain View هايد بارك التجمع الخامس في موقع استراتيجي متميّز للغاية، حيث يتم توفير الحياة المثالية التي يبحث عنها الكثيرون ليتمتعوا بالهدوء والاستجمام والخدمات المتكاملة.

وكومبوند ماونتن فيو موجود في قلب القاهرة الجديدة تحديدًا في منطقة التجمع الخامس ويبعُد عن الجامعة الأمريكية نحو 5 دقائق، ونحو 15 دقيقة عن محور المشير طنطاوي ونحو دقيقتين فقط من الطريق الدائري.

ومشروع ماونتن فيو هايدبارك لفت أنظار الجميع نظرا لأنه أكبر المشروعات السكنية التي تمت إقامتها في قلب القاهرة الجديدة وذلك على مساحة هائلة تصل إلى 6 مليون متر مربع وكذلك بتصميمات عالية المستوى تجعلك تشعر وكأنك في أرقى المنتجعات السكنية حول العالم.

مساحة كبيرة تصل إلى 200 فدان

يُقام الكومباوند على مساحة كبيرة تصل إلى 200 فدان، وقد تم تقسيم المشروع إلى مجموعة من الوحدات السكنية المختلفة ما بين شقق سكنية، وتوين هاوس وفيلاتوتاون هاوس وبنتا هوس وذلك من أجل تحقيق الرضا للعميل، لذلك مهما كان عدد أسرتك ومهما كان إحتياجاتك سوف تجدها.

تصميمات مميزة ورفاهية ومستوى لائق بالسكان

أما عن التصميمات فقد حرص المطور العقاري على إسنادها إلى كُبرى شركات التصميمات العقارية بالشرق الأوسط، وذلك من أجل توفير مستوى عالي من الرفاهية والخصوصية إلى السكان وتوفير مستوى لائق لهم.

مساحات الوحدات السكنية في Mountain View Hyde Park

تبلغ مساحة ماونتن فيو هايد بارك ٢٠٠ فدان، اختارت الشركة التصميمات المعمارية على الطراز الامريكي، وهذا ما جعل وحداتها السكنية تبدو مختلفة عن جميع التصميمات المحاطة بها، انفردت الشركة المنفذة للمشروع بتصميم وحدات سكنية تمنح قاطنيها أعلى درجة من الهدوء والخصوصية.

عدد كبير من الوحدات السكنية

حيث تقدم الشركة من خلال مشروعها الضخم عدد كبير من الوحدات السكنية المقامة على ٢٠% من إجمالي مساحة المشروع، وهذه الوحدات جاءت متنوعة في الشكل والتصميم، من أجل إرضاء رغبات وأذواق جميع العملاء.

مساحات خضراء ومسطحات مائية

وقد أحيطت كافة الوحدات السكنية بالمساحات الخضراء والمسطحات المائية المتمثلة في البحيرات الصناعية، مما يجعل جميع الوحدات تتمتع بفيو ساحر.

أين يقع ماونتن فيو التجمع الخامس؟

يقع هذا المجمع السكني الراقي في قلب القاهرة الجديدة، وقد حرصت الشركة المنفذة لهذا المشروع على اختيار موقع المشروع باهتمام شديد، باعتبار أن الموقع أهم ما يجذب العملاء، وكان لهذا الموقع الاستراتيجي الممتاز دور كبير في جذب الأنظار إلى المشروع.

ماونتن فيو Mountain View هايد بارك التجمع الخامس

خريطة ماونتن فيو هايد بارك

يسهل الوصول إلى هايد بارك ماونتن فيو عبر الطرق الرئيسية واهمها الطريق الدائري وطريق السويس بالإضافة إلى طريق محور المشير طنطاوي، يحتل الكمبوند موقع ممتاز لوقوعه بالقرب من اشهر شوارع منطقة التجمع الخامس وهو شارع التسعين، فهو على بعد دقائق قليلة منه، كما تبعد الجامعة الأمريكية عن هذا المجمع بمسافة ٥ دقائق معدودة.

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