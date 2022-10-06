17 عاما من التألق والإبداع والتميز.. شركة ماونتن فيو للتنميه والاستثمار العقاري «تنمية واستثمار وتطوير»

رقي وفخامة ومساحات خضراء وخدمات عالمية ومتكاملة صروح خدمية وطبية وتعليمية على أعلى مستوى، مباني من طراز فريد وتجمعات سكنية ومنتجعات عملاقة، وأنظمة تقسيط سهلة وبسيطة بمقدمات 10% ومدة تصل لـ8 سنوات

تأسست شركة ماونتن فيو عام 2005، بقيادة رجل الأعمال الشهير عمرو سليمان، وأطلقت أولى مشروعاتها عام 2006 وهو ماونتن فيو 1 القاهرة الجديدة وتم تسليم وحدات المشروع عام 2010.

وبعد مرور 6 سنوات أطلق مشروع أي سيتي القاهرة الجديدة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وبعد مرور عام تم إطلاق مشروع ماونتن فيو اُي سيتي أكتوبر عام 2017 وتبلغ مساحة كل مشروع 500 فدان.

وبلغ اجمالي مشروعات الشركة في عام 2018 نحو 15 مشروعًا عقاريًا واستاطعت تسليم 10 مشاريع منهم كاملة للإعاشة

أما في 2019 مُنحت ماونتن فيو جائزة Top Employer عن أفضل بيئة عمل لتصبح أول شركة مصرية تمنح هذه الشهادة في قطاعي التطوير العقاري والهندسي

وخلال عام 2019 وصل اجمالي عائدات الشركة من المبيعات 6 مليار جنية، وتخطي اجمالي عائدات الشركة من المبيعات 10 مليارات جنيه خلال عام 2020.

وفي عام 2020 وقعت الشركة اتفاقية مع شركة هواوي لإدخال تكنولوجيا مراكز البيانات الجاهزة بمشروعاتها بحجم استثمارات تخطي المليون دولار.

وفي 2021 وقعت ماونتن فيو شراكة جديدة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية في مشروع آى سيتى القاهرة الجديدة، ووصل إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2021 إلى 20 مليار جنيه.

وفي عام 2022 حققت الشركة مبيعات تعاقدية بلغت 11مليار جنيه خلال النصف الأول الفترة من يناير إلى يوليو

وتحافظ الشركة على مكانتها ضمن كبرى شركات التطوير العقاري في مصر من حيث المبيعات.

ويذكر أن ماونتن فيو للتطوير العقاري هي الشركة المنفذة لكمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس، تمتلك خبرة واسعة في الاستثمار العقاري؛ حيث قمت بإنشاء العديد من المشروعات التي تتسم تصميماتها بالرقي، والفخامة، والبراعة؛ فالشركة تعتمد على أمهر المهندسين المعماريين، والاستشاريين، وتحرص على تطبيق معايير الجودة العالمية لتلبي أذواق، واحتياجات العملاء المختلفة، وتحافظ على ثقتها، ومصداقيتها.

وتقوم الشركة بتنفيذ مشروع Mountain View Hyde Park في أرقى المواقع بقلب القاهرة الجديدة وسط الطبيعة الساحرة التي تتناغم مع المياه الصافية، والتصميمات الأخاذة للوحدات، كل ذلك بأسعار تنافسية، ونظم سداد مريحة.

وتتمثل أهم أعمال الشركة فيما يلي:

هارت وورك ماونتن فيو التجمع الخامس.

كمبوند ماونتن فيو 3 القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو 1 التجمع الخامس.

ماونتن فيو 2 التجمع الخامس.

ماونتن فيو السخنة 1.

ماونتن فيو السخنة 2.

ماونتن فيو اكزيكتيف ريزيدنس القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو هايد بارك القاهرة الجديدة.

ماونتن فيو اي سيتي.

ماونتن فيو اكتوبر بارك.

منتجع رودس ماونتن فيو

منتجع سكالا ماونتن فيو

منتجع باروس ماونتن فيو

منتجع كريت ايلاند ماونتن فيو

ماونتن فيو تشيل اوت بارك.

ماونتن فيو جيزة بلاتوه.

ماونتن بارك 6 أكتوبر.

ماونتن فيو اي سيتي أكتوبر.

ماونتن فيو السخنة 1.

ماونتن فيو رأس الحكمة.

ماونتن فيو رأس الحكمة رودس.

ماونتن فيو أي سيتي التجمع.

ماونتن فيو بارك ذا ليك 6 اكتوبر وغيرها.

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