الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. وهذه المناطق تشهد أمطار اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من من تقلبات الطقس، معلنة عن المناطق التي من المقرر أن تشهد أمطار اليوم، بجانب نشاط الرياح وحركة الملاحة البحرية.

وتبدأ التقلبات الجوية بداية من اليوم الخميس الموافق 6 من أكتوبر، حيث تشهد البلاد اليوم اضطراب حركة الملاحة وسقوط الأمطار وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

تفاصيل طقس الخميس

تتعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا على القاهرة 30 درجة مئوية.

ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة في الإسكندرية

وتشهد بعض المناطق رياح متفاوتة الشدة مع ارتفاع حركة الامواج، حيث يسود أمطار ورياح يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالإسكندرية.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس

- تعرض البلاد لنشاط الرياح على الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- تشهد البلاد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- تتعرض البلاد لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 50 كم/ الساعة وارتفاع الأمواج يصل مترين ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

تشهد درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري 30-21

درجات الحرارة في السواحل الشمالية 28-22

درجات الحرارة في جنوب سيناء 35-25

درجات الحرارة في شمال الصعيد 32-19

درجات الحرارة في جنوب الصعيد 41 -25