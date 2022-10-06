فرحي أسرتك بمكونات بسيطة.. طريق عمل حلاوة المولد «المشبك الأحمر» في المنزل

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية دائما على تزويد المتابعين بكافة المعلومات والأخبار ننشر لكم في السطور التالية تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، محمد صلى الله عليه وسلم طريقة عمل المشبك في المنزل بدل من الشراء بتماليف عالية.

يعتبر المشبك من أشهر حلاوة المولد التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة حيث يحرص على تناول المشبك الكبير والصغير نظرا لمذاقه الجيد وشكله المميز.

وفي حالة عدم توافر لديك تكاليف لشرائه جاهز من محال الحلويات يمكن القيام بتحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة قليلة الثمن.

طريقة عمل المشبك الأحمر

وعن طريقة عمل المشبك الأحمر في المنزل يمكنكِ اتباع المقادير وطريقة التحضير التالية:

مقادير المشبك الأحمر

احضري كوبا من الدقيق، مع كوب واحد من النشا، وملعقة خميرة ويفضل فورية، كما يمكنك إحضار الزيت، بجانب ملعقة من السكر، وأضيفي ملعقة ماء زهر، مع لون طعام برتقالي، ويمكنك إحضار الشربات بمكوناته المتعارف عليها وهي وضع 2 كوب من السكر على كوب من المياه مع فانيليا ونصف ليمونة ولا يترك فترة كبيةر على النار.

طريقة عمل المشبك الأحمر

-ضعي كل المكونات فى بولة كبيرة واخلطيها معا واتركيها حتى تتخمر في مكان دافئن حيث أن الخميرة الفورية تعمل على تخمير العجينة سريعا.

-ضعي العجينة في كيس حلواني واحضري طاسة بها في زيت ساخن غزير على النار وشكلي فيها المشبك.

-ويمكنك تشكيل المشبك بالطريقة التي ترغبينها وبالشكل المحبوب لدى أطفالك.

-وبعد ذلك، انتظري حتى تمام النضج.

-اخرجي المشبك الأحمر واغمسيه في الشربات

-اتركيه ليبرد وقدميه لأفراد أسرتكن وبالهنا والشفا.