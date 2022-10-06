5 علاجات منزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة هي مشكلة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب لهم الإحراج بين الأخرين، ويبحثون عن طرق للتخلص من تلك الرائحة المزعجة التي تجعلهم لا يتحدثون بشكل جيد أمام الأخرين خوفا من الرائحة التي تنبعث منهم.

وهناك أشخاص يعتنون بنظافة الفم جيدا ولا يتناولون الأكلات التي تسبب روائح كريهة وبالرغم من هذا تنبعث منهم رائحة غير جيدة ويرجع السبب في هذه الحالة لمشكلة صحية

طرق الحفاظ على نظافة الفم

1- تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا.

2- غسل الفم بعد كل وجبة

3- عدم البقاء جائعًا لفترة طويلة

4- شرب الماء بشكل متكرر على مدار اليوم.

علاجات منزلية للتخلص من رائحة الفم المزعجة

وهناك بعض العلاجات المنزلية للتخلص من رائحة الفم المزعجة، ومنها ما يلي:

شرب كمية كافية من الماء

كلما زادت نسبة الماء في جسمك، قلت رائحة الفم الكريهة، وفي حالة كانت لذلك فمك جافًا، فما عليك سوى شرب كوب من الماء.

امضغ النعناع

وإذا كنت تعاني دائمًا من رائحة الفم الكريهة، عليك الاحتفاظ ببعض الأعشاب مثل النعناع لمضغه عند اللزوم وستحصل على رائحة فم جيدة.

التفاح

يحتوي التفاح على مادة البوليفينول المؤكسدة التي تساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما أنها تنظف أسنانك جيدا.

الليمون

يقتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب روائح غير مرغوب فيها، حيث يمكنك تناول قطعة من الليمون أو القيام بعصرها في كوب من الماء.

مضغ العلكة

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة قم بمضغ العلقة التي بها نعناع وستحصل على رائحة فم نظيفة تماما.