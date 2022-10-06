وزير البترول يبحث تعزيز استثمارات شركة توتال العالمية للطاقة في السوق المصري

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جان فيليب توريس النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة افريقيا والذي تولي مهام منصبه حديثا، حيث تم خلال اللقاء استعراض توجه الشركة العالمية للتوسع في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود.



و اكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء اهمية تعزيز التعاون مع شركة توتال العالمية للطاقة في السوق المصري باعتبارها شركة رائدة في مجالات عملها وتمتلك خبرات وامكانيات كبيرة تمثل اضافة لمنظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات في مصر، مشيرا إلى ان الوزارة ترحب بالاستثمارات العالمية الجديدة في هذه الانشطة خاصة وان مصر سوق كبير ومتنامي ويتمتع فرص استثمارية متميزة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد، مشيدا بالمحطة الجديدة التي تم افتتاحها للشركة منذ ايام في منطقة حيوية بالقرب من المتحف المصري الكبير لتمثل نموذج لتطوير الخدمات المقدمة لمستهلكي الوقود.



ومن جانبه اعرب نائب رئيس توتال العالمية للطاقة عن تقديره للشراكة الحالية مع مصر وإنه ا حريصة علي تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات توزيع الوقود والزيوت عالية الجودة خاصة وان هناك امكانيات ومقومات في مصر تسمح بتطوير التعاون بالشكل الامثل، لافتا إلى ان مصر مركز مهم لاستثمارات الشركة في القارة الافريقية في مجال الزيوت عالية الجودة وبوابة للوصول لكافة الاسواق الأفريقية.