الإنجليزي محمد الشوربجي بطلًا لـ "أوراكل " بعد فوزه على شقيقه المصري

تصدر الإنجليزي محمد الشوربجي لاعب الإسكواش مصري الأصل تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس، الموافق 6 أكتوبر 2022، بعد تغلبه على شقيقه المصري مروان، في بطولة أوراكل للإسكواش.

فوز محمد الشوربجي

وفاز محمد الشوربجي على شقيقه المصري مروان الشوربجي في نهائي بطولة أوراكل نتسويت للإسكواش ليتوج بلقب البطولة في مواجهة درامية بين الشقيقين المصري والآخر الذي قرر اللعب باسم إنجلترا وتحويل جنسيته إلي الإنجليزية.

لقاء ماراثوني بين محمد الشوربجي وشقيقه

وتغلب محمد الشوربجي على شقيقه المصري مروان الشوربجي بعد لقاء ماراثوني بنتيجة 3-2 استمر لمدة 58 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:3-1: 6-11، 11-9، 11-2، 11-8.

تأهل شقيق محمد الشوربجي

وتأهل مروان شقيق محمد الشوربجي إلى النهائي بعد التغلب على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة "2-1" في مباراة استمرت 40 دقيقة، بواقع نقاط "13-11"، "7-11"، و "11-7".

محمد الشوربجي يحقق اللقب

وحقق الإنجليزي محمد الشوربجى الفوز فى الدور نصف النهائى على مازن هشام لاعب وادى دجلة بنتيجة 2/1 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 8-11، 11-5.

مباراة محمد الشوربجي وشقيقه

ولاقت مباراة محمد الشوربجي الإنجليزي الجنسية وشقيقه مروان الشوربجي اهتمامًا كبيرً نظرا للحالة الدرامية التي شهدتها المباراة التي جمعت بين الشقيقين المصري والإنجليزي على لقب ذهب للإنجليز.

تتويج محمد الشوربجي والأمريكية أماندا صبحي

وتوجت الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي بلقب منافسات السيدات في البطولة التي فاز بها محمد الشوربجي عن فئة الرجال بعد تغلبها على نظيرتها فريدة محمد في النهائي بنتيجة 3-1 في لقاء استمر 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 3-1: 9-11، 11-5، 11-3، 11-7.