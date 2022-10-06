أسعار التوابل اليوم الخميس 6-10-9-2022 في الدقهلية

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التوابل - أرشيفية
التوابل - أرشيفية

استقرت أسعار التوابل بالأسواق ومحال العطارة  اليوم، في محافظة الدقهلية، وتقدم بوابة “الفجر” أسعار السلع الغذائية بشكل يومي وفقا للتعاملات اليومية في التالي:

أسعار البقوليات اليوم الخميس 6-10-2022 في الدقهلية

أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 6 -10-2022 في الدقهلية

سعر البهارات

سجل سعر كيلو القرنفل 170 جنيها، الكزبرة 40 جنيها، الكمون 80 جنيها، الشمر 25 جنيها بهارات الزنجبيل 100 جنيه، جوزة الطيب 500 جنيه، الكركم 80 جنيها، الكاري 85 جنيها، البابريكا 80 جنيها، الفلفل الأسود 130 جنيها، الروزماري 60 جنيها، الزعتر 80 جنيها، الحبهان (الهيل) 850 جنيها.

وسجل البردقوش 60 جنيها، السمسم 60 جنيها، الكركديه 100 جنيه، القرفة الناعمة 80 جنيها، القرفة سيجار 150 جنيها، شطة (فلفل حار) 50 جنيها، حبة البركة 80 جنيها، بهارات اللحم 96 جنيها، بهارات الدجاج 96 جنيها، بهارات السمك 96 جنيها، ورق لوري 50 جنيها، تشكيلة الـ 7 بهارات 150 جنيها، بهارات بصل بودرة 80 جنيها، بهارات ثوم بودرة 80 جنيها، بهارات كبسة 80 جنيها، العرقسوس 50 جنيها، الكاربونات 15 جنيها، اليانسون 80 جنيها، الكراوية 45 جنيها، الصويا صوص 15 جنيها.

جوزة الطيب أسعار السلع الغذائية محافظة الدقهلية السلع التموينية بهارات السمك للتعاملات اليومية

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