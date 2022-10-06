أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر في السوق المحلي

تعد أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين في الآونة الأخيرة، في ظل اضطراب المعدن الأصفر نتيجة للأحداث العالمية التي ضربت العالم وأثرت على أسعاره.

أسعار الذهب

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب بشكل يومي لروادها وقرائها الكرام، إلى جانب العديد من الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة، والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، تراجعا ملحوظا حيث تراجع الذهب عيار 21 حوالى 14 جنيهًا فى الجرام الواحد، لتشهد أسعار الذهب هبوطًا كبيرًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر بمختلف الأعيرة

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1،075 جنيها للبيع و1،085 جنيها للشراء، متراجعا بنحو 14 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 1،229 جنيها للبيع و1،240 جنيها للشراء، مترجعا بنحو 17 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 921 جنيها للبيع و930 جنيها للشراء، متراجعا بنحو 12 جنيها

أسعار الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 717 جنيها للبيع و723 جنيها للشراء متراجعا بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8.600 للبيع و8.680 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو 38.209 جنيه للبيع 38.564 جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 1.228.571 جنيه للبيع، و1.240.000للشراء.

أسعار الذهب والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة والمحافظات..

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أكتوبر فى مصر

وتعتبر أسعار الذهب من المعلومات المهمة التي تشهد بحثا متزايدا في مصر، إذ يتمتع بأهمية كبيرة للمقبلين على الزواج، إلى جانب المستثمرين لارتباطه بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول.