شاهدها الآن مباراة مانشستر يونايتد وامونيا نيقوسيا مباشر اليوم الخميس على هذه القناة المفتوحة مجانًا
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعداداته لمواجهة نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد امونيا نيقوسيا
ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس على ملعب الفريق الأخير.
وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.
ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق امونيا نيقوسيا المركز الأخير دون نقاط.
وسوف تُنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.
ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة امونيا نيقوسيا بتشكيل مكون من:-
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد امونيا نيقوسيا
في حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: شاو - مارتينيز - ليندلوف - دالوت.
خط الوسط: فيرنانديز - كاسيميرو - كانوتيه.
في الهجوم: مارسيال - رونالدو - إيلانجا.
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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد امونيا نيقوسيا
ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا:-
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
- قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
- قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
-قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
- قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
- قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
- قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
- قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
- قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bir
- قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A