شاهدها الآن مباراة مانشستر يونايتد وامونيا نيقوسيا مباشر اليوم الخميس على هذه القناة المفتوحة مجانًا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعداداته لمواجهة نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد امونيا نيقوسيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس على ملعب الفريق الأخير.



وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق امونيا نيقوسيا المركز الأخير دون نقاط.



وسوف تُنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة امونيا نيقوسيا بتشكيل مكون من:-



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد امونيا نيقوسيا

في حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: شاو - مارتينيز - ليندلوف - دالوت.

خط الوسط: فيرنانديز - كاسيميرو - كانوتيه.

في الهجوم: مارسيال - رونالدو - إيلانجا.

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وامونيا نيقوسيا اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد امونيا نيقوسيا

ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق امونيا نيقوسيا:-

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

-قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

- قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bir

- قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

