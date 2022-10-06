الغرفة التجارية ببورسعيد تتعاقد مع شركة دفع الكتروني لسداد التأمينات الاجتماعية

وقع محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، والأستاذ ايهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة "خدماتي" للدفع الإلكتروني، عقدًا، اليوم الأربعاء، لتقديم خدمات السداد الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل بمقر الغرفة، وذلك بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار محمد سعده، إلى أن هذه الخطوة تأتي للتيسير على السادة منتسبي الغرفة بتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وذلك استمرارًا للخطوات التي اتخذتها الغرفة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمنتسبيها في إطار منظومة "التحول الرقمي".

وأوضح رئيس الغرفة أنه سبق للغرفة استضافة مكتب التأمينات الاجتماعية للتخفيف على السادة منتسبيها نتيجة التكدس الذي كان يشهده مكتب التأمينات، إلا أن المكتب المتواجد بالغرفة يقدم فقط خدمة الاستعلام، ويطلب من السادة التجار عند إجراء التنازل عن الحصص الاستيرادية بعد الاستعلام عن المديونية التوجه لسداد مستحقات التأمينات والتأمين الصحي بالبنوك أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني خارج الغرفة، ثم العودة مرة أخرى إلى مكتب التأمينات للحصول على خطاب الجهاز التنفيذي، الأمر الذي يؤدي إلى بذل السادة التجار لمزيد من الجهد.

وأكد على أنه لذلك تعاقدت الغرفة اليوم مع شركة "خدماتي" للدفع الإلكتروني، لتوفير ماكينات تحصيل إلكتروني بخزينة الغرفة تسهيلًا على أعضائها، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2022، لسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل بخزينة الغرفة.

ومن جانبه، أعرب ايهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة "خدماتي" للدفع الإلكتروني، عن سعادته لتقديم الشركة خدمات السداد الإلكتروني للسادة منتسبي الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، وموجهًا الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده، على التعاون المثمر لصالح منتسبي الغرفة.