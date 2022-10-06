فيلم فضل ونعمة مطلوب على جوجل.. تخطى النصف مليون في أول أيام عرضه

احتل فيلم فضل ونعمة محركات بحث جوجل في مصر اليوم، حيث حقق فيلم فضل ونعمة إيردات كبيرة خلال عرضه في أول يوم في السينما، وفيما يلي نقدم لكم إيرادات فيلم فضل ونعمة وتفاصيل عنه.

فيلم فضل ونعمة

حقق فيلم فضل ونعمة إيرادات قدرت بـ504 آلاف و143 جنيها فى أولى أيام عرضه بدور السينما المصرية أمس الأربعاء، فيلما بلغ إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة 757 ألفا و165 جنيها.

فيلم فضل ونعمة بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول الزوجين فضل ماجد الكدواني ونعمة هند صبري يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان فى قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية للفيلم والتى تحمل اسم أحلامى مش بالليل بصوت مطرب الراب شاهين، وشارك فى أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى فى السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه فى يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما هند صبرى فيعرض لها حاليًا فيلم كيرة والجن الذى حقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 116 مليون و856 ألف جنيه حتى الآن والفيلم مستوحى من رواية 1919، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.