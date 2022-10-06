تهنئة المولد النبوي الشريف.. ننشر رسائل وعبارات لتبادلها مع الأهل والأصدقاء
يبحث المواطنين عن رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022 للأقارب والأحباب عبر محرك جوجل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والهاتف المحمول، ونقدم لكم تهنئة المولد النبوي الشريف 2022 للأقارب والأحباب وموعده.
موعد المولد النبوي الشريف 2022
وتحل علينا مناسبة المولد النبوي الشريف 2022 بيوم 12 من ربيع الأول في كل عام هجري وهو اليوم الذي كان ولد فيه النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، ويوافق هذا التاريخ في يوم السبت القادم الذي يوافق 8 من أكتوبر 2022 بالتقويم الميلاد.
بوستات تهنئة المولد النبوي الشريف 2022
تنوعت أشكال واختلفت صيغة تهاني المولد النبوي الشريف لعام 2022 التي سيحرص العديد على تبادلها بما بينهم كرسائل تهنئة من خلال الهاتف المحمول، وجاءت كالآتي:
- تهنئة المولد النبوي.. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الاحتفال المولد النبوي الشريف.
- إنه يوم مولد الحبيب محمد اللهم صلي وسلم عليه تسليمًا كثيرًا.
- دعونا نصلي ونسلم عليهم في يوم مولده فهو الحبيب المصطفى محمد.
- اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة.
- أنار الكون في يوم مولده اللهم أنر حياتكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- تهنئة المولد النبوي.. أرسل لكم رسالة مكتوبة على وجه القمر فيها صلوا على النبي في موله.
- اللهم بلغنا وإياكم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه.
- تهنئة المولد النبوي.. صلى الله وسلم على نبي كان وجهه أجمل من القمر ويضيء الظلام بنوره.
- أشعلوا البخور وانشروا السرور إنه يوم مولد سيد الخلق أجميع صلى الله عليه وسلم.
- كيف لا يأتي مولد النبي ولا نصلي عليه..حرك لسان بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
- تحية للمولد النبوي، وفقكم الله، وفي هذا اليوم تمحى ذنبكم، وأرسل التهاني بعيد الميلاد من قلبي إلى قلبكم.
- بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.