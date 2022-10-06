انطلاق الموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان.. اعرف المواعيد والقنوات النانقلة

تصدر مسلسل المؤسس عثمان محركات البحث في مصر، مسلسل المؤسس عثمان احتل محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد عرض قناة atv التركية إعلان الحلقة الـ 99 من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع.

وبدأ فعليا عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع الحلقة الأولى أمس الأربعاء، 5 أكتوبر 2022، على أن يتم عرض حلقة كل يوم أربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

الحلقة 99 من المؤسس عثمان

وبدأت الحلقة الأولى من المؤسس عثمان، حلقة اليوم 5 اكتوبر 2022 بـ مشهد ناري وتحدي عثمان والفايكينج، ظهر أبطال العمل وهم يخوضون قتالًا عنيفًا في ظل المؤمرات التي يحيكونها ضد بعضهم البعض، والقتال في ساحة المعارك تحت اسم الحرية.

وشهدت الحلقة الأخيرة 98، من الجزء الثالث الكثير من الأحداث المشوقة، لبداية جزء جديد حيث نجح عثمان في فتح قلعة يني شهير من أجل جعلها عاصمة لدولته.

وماتت أيغول زوجة جيركوتاي، وابنة عم المؤسس عثمان، حتى تعالت وتيرة الأحداث المثيرة، وقد وصلت إلى نجاح المؤسس عثمان في التخلص من قائد روما رومانوس.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع

ومن المقرر بث مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع الحلقة 99 الحلقة 1، وجميع الحلقات القادمة على شاشة قناة ATV التركية، وقناة اليرموك الفضائية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الرابع

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في بطولة مسلسل المؤسس عثمان كل من بوراك أوزجيفيت، أوزجي تورير، يلديز شاغري أتيكسوي، وانضم إليهم مجموعة من الممثلين الجدد للموسم الرابع نويان أوزير، كان يالتشين، دنيز حمزة أوغلو، كان بويوكالتاي، إيبيك كارابينار، ميراي أكاي، نهاد ألتينكايا، هاكان يلماز.